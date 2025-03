Gravidanzaonline.it - Disabilità invisibili nei bambini: quali sono le più comuni e come riconoscerle

Quello dellaè un argomento molto delicato, sia perché è causa di molta sofferenza nelle persone coinvolte in queste condizioni, sia perché spesso è difficile parlarne. Lo è anche,evidenziato dal Manual for Human Rights Education with Young people del Consiglio d’Europa, per l’assenza di una definizione universalmente accettata di, sia perché spesso non vi è la consapevolezza, l’attenzione e la sensibilità nell’individuarla e nel riconoscerne l’impatto. A questo proposito l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) distingue due concetti chiave: la menomazione e la.La menomazione è la perdita o l’anormalità della struttura o della funzione corporea, psicologica o fisiologica, mentre laè la restrizione o perdita conseguente alla menomazione dell’abilità di eseguire un’attività cosìè considerato normale per l’essere umano.