"DIMMI le donne raccontano" chiude con un cerchio narrativoesperienziale fra associazioni e cittadinanza

Si appresta are anche la quinta edizione di “– Le”: un percorso di pensiero e formazione rivolto in particolare alle nuove generazioni che, attraverso discipline diverse (filosofia, storia, letteratura, diritto), approfondisce il sapere femminile e la storia delle. Nata da un’idea di Puntozero società cooperativa – promossa da Alchemilla, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Bottega Errante, Università degli Studi di Verona, associazione Venezia e Istituto comprensivo Macor di Romans d’Isonzo – anche questa edizione 2025 è stata ricca di attività, incontri pubblici, laboratori nelle scuole, conferenze, talk e approfondimenti, aperti a tutta la. Un’edizione che è stata ispirata a un passaggio di Luisa Muraro presente in Immaginazione e politica Diotima e condotta nell’intento di andare “Ai limiti del bosco”: per cercare e creare insieme luoghi dove andare a sognare, a immaginare; luoghi ai margini, ai limiti; luoghi a volte pericolosi, altre volte accoglienti; per poi tornare a illuminare e condividere con la comunità nuove strade da percorrere.