Tpi.it - DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 18 marzo 2025 su La7

: lee glidi, 18, su La7– Questa sera, martedì 18, torna l’appuntamento con, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tantie opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nelladi oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora lee glidi, 18, di: lediQuesta sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno gli esiti del dialogo tra Trump e Putin sulla guerra in Ucraina, le divisioni tra Meloni, Salvini e Tajani sui principali dossier di politica estera, il posizionamento dell’Italia rispetto all’Europa da una parte e alle decisioni sempre più dirompenti di Trump in materia di alleanze internazionali ma pure di diritti sociali e civili dall’altra; ma pure le polemiche all’internomaggioranza scatenate dalle dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro contro la riforma voluta dal ministro Nordio.