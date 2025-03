Calciomercato.it - Diktat della Juve a Motta: cambio modulo e due titolari a sorpresa

L’esonero di Thiagoè l’unica soluzione per uscire dalla crisi che ha colpito lantus? Assolutamente no. Si tenteranno anche altre strade, stando a quanto riferito da Sportmediaset: secondo l’edizione odierna del tg infatti, c’è un’indicazione partita dalla dirigenza e arrivata direttamente al mister. Serve cambiare innanzitutto in campo, a partire da alcuni giocatori passando per undi.La sconfitta di Firenze ha inevitabilmente fatto piombare nello sconforto i tifosi bianconeri. Tutto sommato, era un qualcosa di preventivabile visto che era l’ultima gara primasosta, che spesso viene vissuta sulla falsariga dell’ultimo risultato. La sosta però dà anche del tempo per riflettere. E se un cambiamento allantus deve arrivare, può essere che avvenga in campo, con un, anziché in panchina.