Digital Green Plant | la nuova linea sostenibile di ABS Acciai a Udine

Si chiama, è ladi produzione della ABS(Gruppo Danieli) che sorgerà nel sito di Cargnacco () dove è previsto un nuovo complesso a basso utilizzo di risorse e basse emissioni, che produrrà circa 730mila tonnellate all'anno di semilavorati, integrando innovazione e sostenibilità. Con laABS intende confermarsi come modello di siderurgiae di integrazione dell'industria nel tessuto territoriale, perché combinerà importanti miglioramenti in termini di consumi energetici, di impatto acustico, riduzione di rifiuti e recupero delle acque di raffreddamento, con utilizzo diretto nel cuore del forno del sistema QONE, brevetto Danieli, di energia prodotta da fonti rinnovabili. "Siamo partiti con l'attività di ingegneria a febbraio; nel 2026 inizieranno le prime opere di scavi per poi nel 2026 e 2027 costruire l'impianto, che raccoglie tutte le tecnologie innovative di Danieli in ambito siderurgico", spiega l'a.