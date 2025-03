Iltempo.it - "Difesa comune passaggio obbligato". Il piano di Draghi per l'Europa

Leggi su Iltempo.it

«Ladell'» è «unper utilizzare al meglio le tecnologie che dovranno garantire la nostra sicurezza». Così Marioin audizione in merito al Rapporto sul futuro della competitività europea davanti alle commissioni di Camera e Senato, sottolineando che «laoggi non è più solo armamento ma anche tecnologia digitale». «È il concetto stesso di- ha aggiunto - che evolve nel più ampio concetto di sicurezza globale. La convergenza tra tecnologie militari e tecnologie digitali porta alla sinergia dei diversi sistemi didell'aria, del mare, di terra e dello spazio». Per, «occorre quindi dotarsi di una strategia continentale unificata per il cloud, il supercalcolo e l'intelligenza artificiale, la cyber sicurezza» e «questo sviluppo non può che avvenire su scala europea».