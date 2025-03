Ilfoglio.it - Dieci Capodanni racconta una storia vera e per questo funziona

una. Non nel senso che si ispira a fatti reali ma che ha al cuore del suo racconto la rappresentazione della realtà, nella sua verità a volte scarna, a volte eccitante, a volte dolorosa e brutale. E’ una serie “gioiello”, realizzata – apparentemente – senza alcuno sforzo da Rodrigo Sorogoyen (insieme a Sara Cano e Paula Fabra), disponibile su Raiplay nei suoiepisodi da cinquanta minuti ciascuno. Siamo a Madrid e Ana e Oscar si incontrano per la prima volta a una festa di capodanno. Lui è nato il 31 dicembre, lei il primo gennaio.semplice espediente narrativo che fa da schema per il racconto, farà sì che seguiremo lo sviluppo della relazione tra i due nei successivianni, vedendo in scena le successivegiornate dell’ultimo dell’anno.