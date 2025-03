Dilei.it - Diabete di tipo 2, come funzionano i nuovi farmaci e a chi sono utili

Leggi su Dilei.it

Partiamo dalle cifre. I casi didi2 in Italia negli ultimi trent’annipiù che raddoppiati. Oggi soffre di questa patologia circa il 7% della popolazione generale, con picchi sopra l’8% in Calabria e Campania.I dati rilevati dalle principali Società scientifiche e monitorati da ISS e programma ARNO, registrano 4 milioni almeno di italiani condiagnosticato, oltre il 90% condi2, mentre un altro milione almeno di italiani vivono con la patologia, ma non nea conoscenza per mancata diagnosi. Le prospettive nonmigliori: la prevalenza nel 2040 subirà un aumento al 9-10%, i numeri saliranno a più di 7 milioni fra 15 anni.Ciquindi diverse sfide da affrontare: da un lato la prevenzione della malattia, attraverso stili di vita migliori, dall’altro la diagnosi precoce.