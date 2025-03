Juventusnews24.com - Di Livio, che attacco a Thiago Motta: «Sembra una scuola calcio, dove gioca chi si allena meglio! Non funziona così, serve una struttura solida»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Di, ex calciatore della Juventus, ha inquadratoil momento dei bianconeri e ha analizzato la situazioneAngelo Diè stato intervistato dal Corriere dello Sport sul momento di crisi della Juve. Ecco le dichiarazioni dell’extore bianconero.MOMENTO – «Bisogna salvare il salvabile, trovando soluzioni. Senza il quarto posto sarebbe una tragedia,deve svoltare. Non si può andare avanti, ognitore ha le sue varianti e lui deve sapere, da oggi, chi mandare in campo. Non c’è un’ossatura di partenza. Per questo la gente va fuori di testa».TROPPO RIGIDO – «Non solo per i calciatori che sceglie, ma potrebbe anchere con due attaccanti. Untore deve essere intelligente e bravo nel trovare la giusta intuizione.