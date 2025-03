Juventusnews24.com - Di Gennaro non se ne capacita: «Non si può giocare così, la Juve non è questa! Kelly è stato pagato più di Fagioli…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Dinon se ne: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sullae sul futuro di Thiago MottaL’ex calciatore Antonio Diha parlato a TMW Radio per analizzare il momento delladopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina.PAROLE – «Non si può accettarereazione, non si può. Se rimane Motta, vuol dire che èsbagliato anche il mercato, sennò qualcosa non quadra.lo hannopiù di Fagioli. Al netto di quello che ha potuto avere Fagioli, se lui sta bene è un giocatore da Nazionale. La palla di esterno a Mandragora arriva con i tempi perfetti, non era semplice. Ieri non ho capito di nuovo la squadra messa in campo».«Si vive alla giornata, non abbiamo la pressione di vincere, sono cose sentite quest’anno, ma lanon è