Cultweb.it - Di cosa parla Curfew, la serie che immagina un coprifuoco degli uomini (per proteggere le donne)

Se esistesse un modo per ridurre drasticamente le aggressioni contro le, sarebbe etico adottarlo a ogni costo?, la nuovabritannica disponibile su Paramount+, esplora questa domanda attraverso una premessa audace e provocatoria: un mondo in cui il governo impone unobbligatorio agliperledalla violenza.Ambientata in un futuro prossimo, lasegue la detective Pamela Green (interpretata da Sarah Parish) che deve risolvere un omicidio avvenuto nonostante la rigidissima regolamentazione. Il caso mina la fiducia nell’efficacia dele solleva interrogativi su chi possa aver violato la legge. La narrazione si dipana in un thriller psicologico che esplora le tensioni sociali e le implicazioni morali di una misura così drastica.