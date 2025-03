Padovaoggi.it - "Destinazione Paradiso", via San Fermo si ravviva grazie a quattro imprenditrici: l'evento

Leggi su Padovaoggi.it

Un viaggio tra bellezza, benessere e visione, non solo in senso figurato ma reale: nel cuore del centro storico di Padova,imprese al femminile si sono unite e hanno dato vita a “Cruise”, unche ha dimostrato come la collaborazione possa creare opportunità.