"DesTEENazione", tre milioni per gli adolescenti

Creare uno spazio multifunzionale per precon molteplici percorsi in grado di facilitare la maturazione e lo sviluppo di competenze personali e sociali utili alla crescita individuale. È questo l’obiettivo dell’avviso promosso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “-Desideri in azione”, finanziato grazie alle risorse del Programma nazionale Inclusione e Lotta alla poverta 2021-2027. Si chiama “Together Tomorrow”, il progetto presentato dall’Ambito di Desio, di cui il Comune di Desio è capofila e la cui proposta è stata elaborata dall’ufficio progetti dell’Asc CoDeBri, che ha come destinatarie giovani di età compresa tra gli 11 e i 21 anni con le relative famiglie. Il programma si è guadagnato il terzo posto tra i finanziamenti ammissibili in tutta la Lombardia per un importo di oltre 3di euro.