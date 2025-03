Tvzap.it - Denise, l’emozionante lettera d’addio: “Sto per morire ma sono felice”

Leggi su Tvzap.it

Sciortino è morta a soli 23 anni. La ragazza palermitana è scomparsa nei giorni scorsi, a causa di un male incurabile., prima di andarsene, aveva deciso di scrivere una struggenteai suoi cari. Un modo per dare conforto a chi l’ha amata ora che lei non c’è più. Le sue parolecommoventi. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Re Carlo vuole incontrare il Papa, ma cimolti dubbi: cosa sta succedendoLeggi anche: Elena Maraga, la maestra d’asilo su Only Fans: “Perchè lo faccio”Palermo,muore a 23 anni a causa di un tumoreSicelebrati ieri, lunedì 17 marzo 2025, alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore in piazza Noce, i funerali diSciortino. La studentessa universitaria è morta a soli 23 anni per un tumore incurabile. La malattia le era stata diagnosticata il 24 luglio 2023 e da alloraha dovuto lottare con tutte le sue forze.