Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, il supertestimone dai pm. Quelle telefonate di Sempio a casa Poggi: "Rispose Chiara"

Milano, 17 marzo 2025 – Sostiene di essersi deciso a dire quello che sa “solo per quella ragazza”. Assicura di non essersi fatto avanti prima perché temeva “di finire nei guai”. E dice di sentirsi “meglio, a livello emotivo e personale, dopo 18 anni”. L’uomo ha riferito la sua verità sul giorno deldia Le Iene; e i responsabili della trasmissione tv, come da loro stessi reso noto, hanno condiviso il contenuto del colloquio con i magistrati che hanno riaperto le indagini sull’assassinio di. Facile dedurre che il testimone verrà sentito dagli investigatori coordinati dall’aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano per capire cosa abbia visto o di cosa sia venuto a conoscenza e se le sue dizioni possano aggiungere qualcosa ai nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia.