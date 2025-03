Cataniatoday.it - Degustazione vini Etna doc con aperitivo

Leggi su Cataniatoday.it

Arriva la primavera! Feudo 5 Querce apre per una giornata all'insegna del gusto e dell'aria aperta: sabato 22 marzo alle 10:30 unaspeciale dedicata alla nuova stagione. Menu? per bambini (pasta al pomodoro, cotoletta di pollo con patatine) e per tuttirinforzato con.