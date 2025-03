361magazine.com - Definito il calendario di Jannik Sinner: dove lo vedremo in campo

Leggi su 361magazine.com

L’azzurro sta scontando la sua squalificaè al momento ai box: sta scontato la sua pena di squalifica di tre mesi per il caso Clostebol. Nelle ultime ore, l’azzurro, ha intanto rotto il silenzio e fatto sapere che lo seguirà l’amico Alex Vittur, che seguirà l’aspetto comunicativo.In un comunicato il tennista italiano ha raccontato: «Lawrence Frankopan e il suo team mi hanno supportato tantissimo e questo rimarrà per sempre con me. Vorrei ringraziarli per la loro dedizione nel corso degli anni. StarWing Sports – che lo seguiva – è stata determinante nella gestione della carriera commerciale dida quando aveva diciotto anni, creando partnership formidabili con alcuni dei marchi più prestigiosi a livello mondiale».ha anchemeglio il suo. «Sono entusiasta di fare il mio debutto all’Hamburg Open, un torneo con molta storia nel nostro sport.