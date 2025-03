Anteprima24.it - De Luca torna a Solofra per un focus sull’acqua con l’EIC

Tempo di lettura: 3 minutiL’acqua è il cuore pulsante di ogni territorio, una risorsa da proteggere e valorizzare con scelte responsabili e investimenti concreti. Il 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2025,ospiterà un convegno promosso dall’Ente Idrico Campano, per mettere al centro del dibattito il futuro della gestione della risorsa idrica in Campania. L’evento si terrà a partire dalle ore 10:00 nell’AuditoriumService del Centro Asi, e rappresenterà un momento chiave per fare il punto sulle sfide e sui risultati raggiunti.Oltre 730 milioni di euro di investimenti stanno trasformando il sistema idrico regionale, con interventi mirati che hanno ridotto le perdite d’acqua dal 54% al 34%, con l’obiettivo di scendere al 27% entro la fine del 2025. Il potenziamento delle infrastrutture e l’eliminazione progressiva degli scarichi hanno reso più efficiente la rete e stanno contribuendo ad un’opera di risanamento ambientale senza precedenti, mentre ulteriori interventi strategici sono in corso per proiettare la Campania verso l’autonomia idrica.