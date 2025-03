Inter-news.it - De Grandis: «L’Inter è una macchina perfetta! Con Gasperini strategia»

è in lotta su tutti i fronti. Il mese di aprile sarà lo spartiacque della stagione. Per il giornalista Stefano Dela squadra di Simone Inzaghi è una. Poi analisi anche sulla vittoria contro l’Atalanta di Gian Piero.FORMA RITROVATA –si appresta ad entrare nella fase calda della stagione. Aprile, mese chiave della stagione, si avvicina inesorabilmente. A Sky Sport, il giornalista Stefano Deanalizza lo stato di forma dei nerazzurri: «al momento sta bene, ma è dovuta passare per un momento di fiacca e di difficoltà per via di alcuni giocatori come Mkhitaryan, Çalhanoglu e di Lautaro Martinez. Mi stupisce di più che alcuni non abbiano avuto cali di forma. Per esempio Bastoni e Dumfries sono sempre stati in forma. Sicuramente è stato bravo Inzaghi con le rotazioni e non è facile fare le rotazioni nelle due competizioni più importanti, Serie A e Champions League.