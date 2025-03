Ilfattoquotidiano.it - Ddl Sicurezza, Scarpinato contro l’articolo 31: “Servizi potenziati senza controllo. Si potrà arrivare a una schedatura di massa”

31 del nuovo ddlè pericoloso perché “aumenta enormemente i poteri deisegretiprevedere nessunllo”. A lanciare nuovamente l’allarme è il senatore del Movimento 5 stelle, Roberto, a margine della conferenza stampa promossa dalle opposizioni proprio31 del disegno di legge, di cui viene chiesto “lo stralcio”.“È una norma che stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a prestare assistenza e collaborazione aisegreti, anche in violazione della normativa sulla privacy”, denunciache teme si possaa una “didei cittadini, ripristinando la vecchia Ovra fascista“.“Non è possibile potenziare i poteri deiprevedere un adeguatollo democratico del Copasir – attacca l’ex magistrato – Ci hanno detto di no e non riescono a spiegarci perché non vogliono questollo”.