Sbircialanotizia.it - Ddl sicurezza, opposizioni: “Si stralci l’articolo 31, apre alla schedatura di massa”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lesi schierano compatte contro il Ddl, con particolare attenzione al31, per il quale è stato richiesto loo durante il convegno in Senato intitolato “Articolo 31 Ddl Repressione – I rischi per la democrazia”. Questa sera il disegno di legge sarà esaminato dalle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia, successivamente approderà . L'articolo Ddl: “Si31,di massa” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.