Ilfattoquotidiano.it - Ddl Sicurezza, le opposizioni contro la norma che dà mano libera ai servizi. Scarpinato (M5s): “Schedature di massa, come la polizia fascista”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una “pericolosa” che attenta ai “principi della separazione dei poteri” e “potrà dare il via ad una schedatura di, consentendo così di ricostituire a tutti gli effetti l’Ovra“, lapolitica del regime, di cui i“avranno esattamente gli stessi poteri“. Così il senatore 5 stelle Roberto, ex magistrato antimafia, definisce l’articolo 31 del ddl, il provvedimento varato dal governo attualmente in discussione al Senato dopo l’approvazione alla Camera. La, intitolata “Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la”, amplia a dismisura i poteri deisegreti: da un lato obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a fornire “la collaborazione e l’assistenza richieste” alle agenzie d’intelligence, “anche in deroga alletive di settore in materia di riservatezza”, dall’altro consente agli agenti sotto copertura di dirigere e guidare organizzazioni terroristico-eversive (e non più solo di parteciparvi), persino arruolando nuovi membri.