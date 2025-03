Unlimitednews.it - Dazi, Meloni “Scongiurare una guerra commerciale”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Amministrazione Trump ha deciso di riattivare, lo scorso 12 marzo, isulle importazioni dall’Unione europea di acciaio, alluminio e determinati prodotti derivati.che erano stati attivati nel 2018, e poi sospesi nel 2021. Gli Stati Uniti hanno, inoltre, annunciato la possibilità di attivare il prossimo aprile ulteriorisu altri comparti, di cui ancora non sono noti i dettagli. La Commissione europea ha risposto all’entrata in vigore delle misure statunitensi annunciando delle contromisure di riequilibrio, alcune delle quali scatteranno il primo aprile, mentre altre sono attualmente allo studio e dovrebbero entrare in vigore successivamente. Il quadro è pertanto complesso e in costante evoluzione, tenuto conto che gli Stati Uniti hanno attivato misure simili anche nei confronti di altre Nazioni, ma io sono convinta che si debba continuare a lavorare, con concretezza e pragmatismo, per trovare un possibile terreno d’intesa euna “” che non avvantaggerebbe nessuno, né gli Stati Uniti né l’Europa”.