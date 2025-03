Quotidiano.net - Dazi al 200% su vino e champagne: dove porteranno le minacce di Trump

Roma, 18 marzo 2025 –delsue altre bevande alcoliche provenienti dall’Unione europea. È l’ultima minaccia del presidente degli Stati Uniti, Donald, in risposta alla recente decisione di Bruxelles di imporre uno del 50% sul whisky americano, in ritorsione, a sua volta, alle tariffe americane su acciaio e alluminio. L’escalation avvenuta nell’arco di 36 ore dimostra come le guerre commerciali possano rapidamente andare fuori controllo. Dopo che ididel 25% su alluminio e acciaio sono entrati in vigore alla mezzanotte di mercoledì, l'Ue ha immediatamente reagito a quella che ha definito una mossa commerciale “ingiustificata” dell'amministrazione. L'escalation deiminaccia la relazione commerciale USA-Europa da 9.500 miliardi, colpendo beni e investimenti.