DayDreamer Anticipazioni: Sanem Gelosa Di Can!

Can esempre più vicini in– Le ali del Sogno! Tra gelosie, inganni e momenti imbarazzanti, i due protagonisti scoprono i loro veri sentimenti. Ma Aylin non si arrende e trama la sua vendetta!– Le ali del Sogno: il legame tra Can esi fa più intensoLe emozioni continuano a crescere in– Le ali del Sogno, con Can esempre più vicini. Mentre i due protagonisti iniziano a lasciarsi andare ai loro sentimenti, Aylin è determinata a portare avanti i suoi piani senza scrupoli. Ma prima di scoprire cosa accadrà, facciamo un passo indietro per ricordare gli ultimi avvenimenti.Un incontro imbarazzante e una gelosia sempre più evidenteviene incaricata da Emre di recuperare un documento dalla casa di Can, ma il piano fallisce miseramente. Il fotografo si accorge della sua presenza, costringendola a inventare una scusa poco credibile.