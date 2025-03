Metropolitanmagazine.it - Davide Marengo, chi è il regista e fidanzato di Maria Chiara Giannetta: “Feci un provino per lui e mi scartò”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

“Sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo”, ha detto: “Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a, ma non ho mai confermato”. Perché? “Per istinto di protezione”, ha spiegato: “Avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro. Invece, adesso ho cambiato idea. Sono felice, anzi sono noiosamente felice (ride, ndr)”.vivono insieme da tempo: “Conviviamo, procede tutto bene. L’amore è una parte fondamentale.mi ha aiutato tantissimo in molti momenti. Ci amiamo. E questo vuol dire far crescere l’altro a livello individuale, ma anche crescere insieme come coppia”.I vent’anni di differenza non hanno mai rappresentato un problema per la coppia: il loro amore procede con l’acceleratore premuto e dura da ormai 6 anni.