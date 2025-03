Lanazione.it - Dark web, mondo occulto pieno di rischi. “Ragazzi, non fatevi ingannare dal falso fascino del proibito”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 marzo 2025 – “, state attenti, perché il" non è un gioco e non è un film. Non esistono scorciatoie per il successo o emozioni “proibite” che valgano la pena di mettere ao la vostra sicurezza e la vostra vita. Nondaldel: lì dentro c’è spesso solo dolore, manipolazione e pericolo reale. Ildigitale ha tantissime cose belle, interessanti e divertenti da offrire, che non mettono in gioco la vostra libertà o la vostra sicurezza”. Va diritto al punto il professor Marco Camisani Calzolari, da 35 anni personalità di spicco neldel digitale. È Digital philosopher, Cyberumanista, docente universitario, consulente, autore, divulgatore scientifico e personaggio pubblico, dato che dal 2017 è approdato a Striscia la notizia, dove parla di temi legati aldella tecnologia.