Ilrestodelcarlino.it - Dario Faini in tour ad Ascoli. Sarà in concerto alla ’Cava Giuliani’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con un post social il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato con grande entusiasmo il ritorno di‘Dardust’nella sua. Lo straordinario pianista, produttore e compositore ascolano, infatti’‘Cavadi colle San Marco, venerdì 16 maggio per la ‘data zero’ del suo ‘Urban Impressionism Summer’. "Il nostrotorna ad– ha scritto il primo cittadino su Facebook – Unimperdibile, in una cornice unica e straordinariamente suggestiva: il prossimo 16 maggio presso la ‘Cava, in località Colle San Marco! Non vediamo l’ora di riabbracciarti, Dardust!". Dopo le date italiane al ‘Pirelli HangarBicocca’ di Milano tra i ‘I Sette Palazzi Celesti’ di Anselm Kiefer, e‘Nuvola di Fuksas’ a Roma con l’audio visual show di Franz Rosati – Videocittà, e ileuropeo al via domani da Barcellona, Dardust ha annunciato le prime dieci nuove date delestivo di ‘Urban Impressionism’ che prenderanno il via il 16 maggio dae dureranno poi per tutta l’estate.