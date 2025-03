Ilgiorno.it - Darfo, a duello col coltello: le fidanzate-rivali litigano per un post e fra i due compagni scoppia una rissa. Trentenne ferito al collo

Boario Terme (Brescia), 18 marzo 2025 – Una lite tra ragazze, entrambe di nazionalità italiana, ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando i loro fidanzati sono intervenuti per difenderle. Protagonisti dellain cui sono volati coltelli e fendenti fra un gambiano di trent’anni residente in Valle Camonica e un italiano di seconda generazione e di origini tunisine, anch’egli camuno, che si sono affrontati per difenderle. I due, probabilmente, intendevano solo parlare, ognuno per dimostrare che la propria ragazza aveva ragione. Teatro del “”, lunedì 17 marzo intorno alle 18, via Maniffatura Olcese non lontano dal centro congressi. Cos’è successo Purtroppo, però, a un certo punto i toni hanno cominciato ad alzarsi e dalle parole si è passati ai fatti. Alla base dell’alterco subito diventato incandescente sembrano esserci deisui social che le due donne si sarebbero scambiate.