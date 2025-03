Lanazione.it - Danni dell’alluvione: fuori pericolo il patrimonio dell’Istituto Ernesto De Martino

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 marzo 2025 – L’alluvione ha non solo le persone e le case ma anche gli importanti beni culturali conservati a Sesto Fiorentino che rischiavano di essere distrutti dal fango: è stata una corsa contro il tempo, andata a buon fine, che ha salvato l’archivio storicoDe. Si è concluso infatti l'intervento di messa in sicurezza deldell'archivio storico dell'IstitutoDea Sesto Fiorentino, che ha previsto lo svuotamento e il trasporto di libri e documenti fino a Calenzano, per la crioconservazione in speciali container refrigerati a -25° presso il Centro Logistico dalla Protezione civile della Metrocittà "La Chiusa", il quale è anche magazzino di Regione Toscana per il deposito dei beni mobili regionali di pronto impiego sul territorio per attività di protezione civile, e che ha messo a disposizione i freezer per la conservazione.