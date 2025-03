Sport.periodicodaily.com - Danimarca-Portogallo: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Nations League 2025. I lusitani sperano di archiviare il passaggio del turno, ma I danesi sono pronti a dare battaglia.si giocherà giovedì 20 marzo 2025 alle ore 20.45 presso il Parken Stadion di Copenhagen.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno chiuso il girone di Nations League al secondo posto alle spalle di Spagna e Serbia. Alla Nazionale di Riemer sono bastati 8 punti per accedere ai quarti e giocarsi un post nelle Final Four.Dopo essere usciti ai quarti dell’ultimo Europeo per mano della Francia, i lusitani si sono rifatti in Nations League chiudendo il girone al primo posto con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta.LE(4-3-3): Scheimeichel, Kristensen, Vestergaard, Andersen, Dorgu, Hjulmand, Eriksen, Hojberg, Isaksen, Hojlund, Damsgaard.