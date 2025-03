Juventusnews24.com - Danilo continua a vincere col Flamengo: altro trofeo per l’ex Juve che esulta così – FOTO

di RedazionentusNews24col: lapubblicata daldifensore bianconero dopo l’ennesimo titolo vintocolanche se questa volta non da protagonista.difensore della, a causa di un problema muscolare, non ha preso parte alla fine del Campionato Carioca contro la Fluminense. Match vinto dai suoi compagni con il difensore brasiliano che si è unito nel post-partita per festeggiare come visibile dallapubblicata su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@daniluiz2)MESSAGGIO – «Felice nel semplice! Grazie».Leggi suntusnews24.com