Ilgiorno.it - Daniela Guerrini, morte sospetta: il ricovero, poi il decesso. Lividi sul corpo e autopsia: cosa è successo all’insegnante di Cinisello?

Balsamo (Milano) – Il trasporto in ospedale in condizioni disperate. La ripresa delle funzioni vitali e poi l’improvviso e inatteso peggioramento. Laall’alba alla Multimedica per un’emorragia cerebrale. E un’indagine appena iniziata per chiarire le cause deldi, ex insegnante in pensione di 68 anni, residente in un appartamento di via XXV Aprile aBalsamo insieme al marito ottantenne e al figlio trentaseienne. Quest’ultimo si è sentito male dopo aver saputo che la madre era scomparsa, tanto che i medici ne hanno disposto l’immediatoper calmarne la crisi nervosa. Suldella sessantottenne sono stati trovati alcuni, che secondo le prime ipotesi sarebbero datati nel tempo: i familiari hanno raccontato che la signoraaveva avuto un grave problema di salute nel recente passato (che aveva richiesto anche un intervento chirurgico) e che spesso perdeva l’equilibro e cadeva.