Leggioggi.it - Dall’università al lavoro: perché investire nell’inglese prima di entrare nel mercato del lavoro

Leggi su Leggioggi.it

L’inglese è oggi una delle competenze più richieste nel mondo del. Secondo uno studio del World Economic Forum, oltre il 50% dei datori diconsidera la conoscenza dell’inglese un fattore determinante nelle assunzioni, specialmente in settori come tecnologia, finanza e turismo. Indice L’inglese come requisito per ilI benefici di imparare l’inglesedi laurearsi Come migliorare l’inglesedella laureaL’inglese come requisito per ilUn’indagine condotta da EF Education First ha rilevato che l’82% delle aziende internazionali preferisce assumere candidati con una buona padronanza della lingua inglese, mentre il 39% delle imprese italiane dichiara di aver escluso candidati a causa di scarse competenze linguistiche.