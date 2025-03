Oasport.it - Dall’Igna tira le orecchie a Bagnaia: “Non può faticare così per un 3° posto”

Ducati, nonostante il passaggio del team Pramac alla famiglia Yamaha ed il trasferimento verso altre case di top rider come Enea Bastianini e soprattutto il campione del mondo in carica Jorge Martin, continua a dominare la scena in MotoGP come dimostra il pokerissimo del Gran Premio d’Argentina e le quattro triplette consecutive (contando le Sprint) collezionate tra Buriram e Termas de Rio Hondo.“Un altro podio tutto Ducati con cinque nostre moto nelle prime cinque posizioni. No, non ci abitueremo mai, non lo vogliamo, è troppo bello e sarebbe oltretutto irrispettoso del gran lavoro che tutti stanno facendo: diciannovesima vittoria consecutiva, la trentesima nelle ultime 31 gare, anticipate dalla decima tripletta di fila nella gara corta del sabato“, il commento di Luigial termine del weekend sudamericano sul sito ufficiale della Rossa.