Dall’emergenza migranti all’attesa per i turisti | il sindaco di Lampedusa racconta la nuova vita dell’isola

Numeri gestibili, nuove strutture e un’organizzazione efficiente. Ildi, Filippo Mannino,di come l’isola sia uscita, grazie al lavoro svolto negli ultimi due anni e come ora si prepari ad affrontare non un’ondata di sbarchi, ma di. «La prossima settimana iniziano i primi voli diretti da Milano Malpensa e sono già tutti pieni. Prevediamo una bellissima stagione estiva. Gli sbarchi? Sono numeri gestibilissimi, soprattutto alla luce delle strutture di cui oggi disponiamo», ha spiegato.Ildicome l’isola è uscitaIntervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos, Mannino ha chiarito che «non c’è alcuna emergenza e non sono neppure preoccupato, perché oggi possiamo contare su una macchina rodata pronta a gestire anche eventuali picchi di arrivi».