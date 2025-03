Ilrestodelcarlino.it - Dall’emergenza idraulica appena passata a quella idrica dei prossimi giorni

Ravenna, 18 marzo 2025 – In occasione delle recente ondata di maltempo il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale ha allontanato ben 23 milioni di metri cubi di acqua (di cui 5 mln pompati dagli impianti idrovori) che altrimenti avrebbero ristagnato per lungo tempo. Nonostante le maggiori preoccupazioni fossero rivolte ai fiumi, i fenomeni meteo hanno coinvolto anche il reticolo di bonifica, costretto a gestire l’effetto combinato di precipitazioni intense nei bacini consortili (tra i 45 e i 70 mm di pioggia) e l’elevata saturazione dei suoli. Anche in questo contesto, l’azione tempestiva, attenta, capillare e costante del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, anche se ‘invisibile’ agli occhi di gran parte dell’opinione pubblica, è stata ancora una volta determinante nel prevenire allagamenti estesi nelle aree di pianura, nuclei urbani compresi, con conseguenti danni ingenti.