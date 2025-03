Riminitoday.it - Dalla Sicilia a Riccione, ora il suo centro estetico è finalista di un premio nazionale alla Fiera di Bologna

Leggi su Riminitoday.it

Nella cornice del Cosmoprof Worldwide, la manifestazione di riferimento per aziende e operatori dell’industria cosmetica mondiale, che si svolgerà da giovedì 20 a domenica 23 marzo, ci sarà spazio anche per undi. “Settimo Senso”, sito in viale Veneto e inaugurato.