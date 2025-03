Lanazione.it - Dalla roccia alla neve: gli scarponi da trekking Salewa Crow sono i migliori per la montagna

Leggi su Lanazione.it

Ci. e poi ciGTX. Pensati per chi non si ferma davanti a nulla – né, né al fango, né a una cresta ventosa a 2.000 metri – questidaa soli 168,95€ per i numeri dal 39 al 47un compagno fidato per le tue escursioni più impegnative, le ferrate verticali e le giornate infinite sui sentieri. Graziemembrana GORE-TEX Performance Comfort, ioffrono una protezione totale da pioggia,e umidità, lasciando però il piede libero di respirare anche nelle salite più faticose. Piedi asciutti, mente libera: è questo che serve in. Acquista glidain sconto Robusti ma super leggeri: l'equilibrio perfetto per le tue scalate inLa tomaia in tessuto anti-abrasione e rivestimenti in gomma è pensata per durare nel tempo, mentre il peso contenuto rende ogni passo più agile.