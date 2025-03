Lanotiziagiornale.it - Dalla Giustizia alla stretta sui media, pure in Italia la democrazia scricchiola

L’è ufficialmente uno dei cinque “smantellatori” dellain Europa. Il rapporto annuale di Liberties, pubblicatoCivil Liberties Union for Europe, una rete di organizzazioni non governative impegnate nella difesa dei diritti civili in tutta l’Unione europea, che analizza lo stato di diritto nel continente, non lascia spazio a dubbi: il Paese si trova in una fase di “recessione democratica” accelerata.sotto attacco, stampa imbavagliata, corruzione lasciata prosperare, diritto di protesta criminalizzato. Un quadro che, nel silenzio assordante delle istituzioni, sta trasformando l’in una delle principali mine vaganti per la tenuta democratica europea.: l’assalto all’indipendenzaNel 2024 il governono ha proseguito nella sua sistematica demolizione delle garanzie giudiziarie.