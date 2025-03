Ilfattoquotidiano.it - Dal governo corsia preferenziale agli studenti Its Academy (cari a Valditara): anche senza laurea potranno fare i funzionari nella Pa

Il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha confermato quanto era solo un annuncio fatto qua e là nei mesi fino a questo momento: nel “Decreto PA” approvato dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio viene introdotta la possibilità per Regioni, Province, Città metropolitane ed enti locali di assumere i diplomati degli Itscomea tempo determinato per 36 mesi. Alla scadenza del contratto,poi essere stabilizzati se avranno ottenuto una valutazione positiva del lavoro svolto e in relazione alla disponibilità dei posti. E laconseguirla “mentre lavorano” grazie a un progetto interno definito “PA 110 e lode”.– Gli enti localiin pratica riservare il 10 per cento dei posti disponibilidegli Its, istituti tecnologici superiori, fiore all’occhiello delle riforme del ministro dell’Istruzione Giuseppe, che prevedono un percorso 4+2: quattro anni di scuola superiore, con più spazio ai programmi di alternanza scuola-lavoro e alla didattica laboratoriale, più due negli Itsche, in pratica, sono un specializzazione (dal turismo alle tecnologie) affidata a Fondazioni con corsi integrati ed esperienze accanto alle aziende.