Dal derby di Roma al Franchi quando la coreografia diventa insulto Nel 2002 anche la Cassazione intervenne sul caso

Il 29 aprile 2001 le telecamere di Stream evitarono di inquadrare per tutta la durata deldila curva nord laziale. La ragione va ricercata in quella che ad oggi è l’unicaad essere stata esposta per tutta la partita: migliaia di fratini e cappellini distribuiti ai tifosi in modo tale da formare una sola scritta ‘m****’. La Lazio era diffidata e arrivò la squalifica, ma ad aggravare la posizione della curva fu soprattutto uno striscione razzista. Risultato: un turno di stop all’Olimpico biancoceleste, 40 milioni di multa per l’su carta, 20 milioni di multa per l’scenografico, al pari dei 20 milioni inflitti allaper il lancio di 20 bottigliette piene d’acqua. Storie di, che vanno ad affiancarsi alla polemica calcistica del week end. La‘Juve m****’ esposta in Curva Ferrovia prima di Fiorentina-Juventus ha scatenato dibattiti e veleni.