Dal 28 marzo al 7 aprile appuntamenti sul territorio per l'anteprima del Far East Film Festival!

Per vedere i riflettori internazionali che si riaccendono sul Farbisogna aspettare il 24, ma per accorciare l’attesa dei più impazienti ecco FEFF/Around FEFF/Ator: un’anteprima speciale che, dal 28al 7, porterà decine di“a tema” fuori dal perimetro cittadino (Povoletto, Fagagna, Cervignano del Friuli, Reana del Rojale, Buttrio, Tarcento, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, Cormons), fuori dal centro storico (pensiamo al Parco Brun) e anche nell’immediato hinterland (pensiamo alla Biblioteca dei Rizzi).Agli ormai storici FarEvents, disseminati nel cuore di Udine durante le nove giornate del FEFF, si aggiungono dunque nuovi spazi e nuove traiettorie culturali. Un vero e proprio viaggio nel “lontano Est” che, tra incontri e laboratori, tra degustazioni e letture, saprà spaziare dall’enogastronomia al wellness, dalle esperienze naturalistiche alle attività per i fariani più piccoli (tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.