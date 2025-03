Amica.it - Dal 18 marzo disponibile "Soundtrack to a coup d'etat" su IWonderfull Prime Video Channels, il documentario che intreccia storia e jazz

Le voci e la musica senza tempo di Louis Armstrong, Nina Simone e Miles Davis si uniscono e fanno da sfondo al racconto sulle lotte di indipendenza africana, il movimento per i diritti civili negli Anni 60 e la Guerra Fredda. Il tutto utilizzando l’arma più anticonvenzionale degli Stati Uniti: il.Dal 18suildel regista belga Johan Grimonprez candidato agli Oscarto ad’, distribuito da I Wonder Pictures in Italia con il titolo: Colonna Sonora per un Colpo di Stato.La pellicolal’onda esplosiva del(con artisti del calibro di Louis Armstrong, Nina Simone e Miles Davis) e la decolonizzazione, in un racconto storico che riscrive l’episodio della Guerra Fredda che portò i musicisti Abbey Lincoln e Max Roach a intrufolarsi nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU per protestare contro l’assassinio del leader congolese Patrice Lumumba.