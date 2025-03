Unlimitednews.it - Dai grandi successi alla malattia che lo ha colpito, Bruce Willis festeggia 70 anni

ROMA (ITALPRESS) – Da tre, da quando la famiglia ha annunciato il suo ritiro a causa di un’afasia (comunicazione si è poi aggiunta quella di una demenza frontotemporale), abbiamo perso di vista. O, meglio, abbiamo continuato a vederlo solo nei tanti film che ha fatto prima di quell’infausta diagnosi.E ora che l’attore americano compie 70(è nato il 19 marzo 1955 a Idar-Oberstein, in Germania, dove il padre militare era di stanza) vale la pena ripercorrere la sua straordinaria carriera che gli ha regalato numerosi riconoscimenti (tra cui un Golden Globe e una stella sulla Hollywood Walk of Fame) e film con incassi da miliardi di dollari.Una carriera iniziata dopo gli studi di arte drammatica al Montclair State College e dopo i mestieri più svariati, dguardia di sicurezza al barista e all’investigatore privato, e sempre guardando aidel cinema americano come Gary Cooper, John Wayne, Steve McQueen e Robert De Niro.