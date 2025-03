Movieplayer.it - Da Longlegs a The Monkey: perché per Osgood Perkins la famiglia è il set perfetto per l’horror

Nei film, la dimensione familiare diventa spesso infernale: eccofunziona così bene anche in questo adattamento del racconto di Stephen King. In sala dal 20 marzo. Prima le inquietanti bambole di, ora la scimmia di The: sembrerebbe cheabbia una passione per i giocattoli demoniaci. In realtà non è così. Lo possiamo dire con certezza,gliel'abbiamo chiesto dopo averlo incontrato proprio mentre stava ultimando il montaggio del film tratto dall'omonimo racconto di Stephen King, in sala dal 20 marzo con Eagle Pictures. All'epoca ci disse: "Le due cose non sono affatto collegate. Sì, sono entrambe bambole, ma le bambole diprovengono da antiche credenze tribali, come bambole vudù o effigi. Poi ho avuto la fortuna di fare un film tratto .