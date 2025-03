Ilgiorno.it - Da Conca del Naviglio a corso Genova, tra cantieri e prelibatezze

Cucchi Torno ad aggirarmi, dopo lungo tempo, in viadel, dove soprattutto inizialmente incontro lavori ine dunque, spostandomi in via Collodi, le operazione per il Pan (Parco Amphitheatrum Naturae), giunti, come da imponente avviso, alla loro terza fase, la cui conclusione è prevista per il prossimo maggio. Speriamo. In ogni caso, proseguo e dopo pochi passi rivedo, nel suo squallore, l’abbandono della casa dove spicca ancora la scritta “Nuova Ceramica“ e lì accanto altri segni di triste abbandono. Cammino oltre la più incoraggiante scritta “Pilates“, che peraltro, confesso, non proprio mi attira e passo per un cunicolo dove mi si affacciano varie immagini dipinte mentre leggo la scritta di altri lavori: “Lamers Scavi“. Eccomi allora al Giardino Attilio Rossi, dove faccio qualche passo, ma poi decido di tornare al più bello e nobile scorrere delle acque in quella vasca che è ladella Viarenna (odel Vallone, costruita dalla Veneranda Fabbrica del Duomo tra il 1551 e il 1558), dove, sporgendomi tra le griglie, contemplo l’imponente edicola quattrocentesca con un grande stemma e la scritta in latino.