Ilfattoquotidiano.it - Da anni i governi non si occupano di parità per le donne ma solo di risposta securitaria

C’è un’immagine che mi viene in mente, ogni volta che, di fronte al fenomeno della violenza contro le, si varano nuove misure securitarie. Ed è legata al film I racconti dell’ancella (1990) ispirato al racconto di Margaret Atwood. In una società ferocemente misogina, ad una moltitudine dioppresse e segregate, ridotte ad essere fattrici – o chiuse nei bordelli – viene consegnato uno stupratore e queste, lo fanno letteralmente a pezzi. Tutto avviene secondo un rituale che si ripete periodicamente. Le ancelle dopo aver sfogato la furia per l’oppressione di cui sono fatte oggetto, tornano silenti alla loro schiavitù. Fino alla successiva catarsi.La consegna dello stupratore come un capro espiatorio non sovverte l’ordine stabilito nella società di Galead ma aiuta a perpetuarlo tamponando la fame di giustizia delle ancelle.