Sport.quotidiano.net - D femminile. Prosegue il volo della capolista Rainbow. Colombiera passa a Quinto, S. Stefano ko

Non smette di volare lache a Busalla travolge il Volleyscrivia 0-3 (11-25, 15-25 e 12-25) con una prestazione esaltante. Mister Saccomani ha schierato: Allegretto, Bado, Bencaster, Benettini, Bottaini, Deste, Grandeaux, Pilli (libero). Bene anche ilche rifila un secco 0-3 (19-25, 15-25 e 22-25) alle padrone di casa dell’Audax. "Prestazione senza intoppi – commenta coach Carli – con un buon gioco di squadra, confermando i progressi delle scorse partite. Hanno giocato tutte le giocatrici a referto, dando buone risposte". In campo Michi, Lugari, Stiaffini, Pescetto, Lottici, Bertonelli, Bologna, Carrozzo, Figoli, Bernucci, Fiorino (libero). Dopo una dura battaglia SantoMagra cede in casa al tie-break col Paladonbosco. Dopo la vittoria primo set (25-13) le rossoblù cedono secondo parziale (17-25), vincono il terzo (25-11), per poi capitolare 21-25 e 7-15.