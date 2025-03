Curling Mondiali femminili | Italia ancora KO la Cina vince 8-7

Leggi su Sportface.it

Non decolla l’aidiin corso a Uijeongbu, in Corea del Sud: contro la, infatti, è arrivata la quarta sconfitta in sei partite. Un altro KO che fa male, perché arrivato di misura dopo una partita all’insegna dell’equilibrio. Un’altra occasione sprecata per la squadra formata da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto, che aveva giù sul groppone il rammarico delle partite gettate al vento contro la Danimarca all’esordio ma soprattutto quella di ieri contro la Scozia. Ora, le sole vittorie contro Stati Uniti e Lettonia non bastano per guardare con fiducia alle prossime partite. Serve un deciso cambio di passo per sperare di chiudere tra le prime sei e quindi andare ai quarti (le prime due vanno direttamente in semifinale), ma in mattinata arriva la sfida contro la fortissima Svizzera.